ദോഹ ∙ ഖത്തറിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും കോവിഡ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല. 588 പേരാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചത്. 118 പേർക്കു കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു. 145 പേർകൂടി സുഖം പ്രാപിച്ചു. ആകെ 2,19,478. 99 പേർ ആശുപത്രിയിൽ. 9 പേരെ ഇന്നലെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 53 പേർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ. ഇന്നലെ 19,583 പരിശോധനകൾ നടത്തി.

English Summary : No Covid deaths reported in Qatar for three consecutive days