പ്രാർഥനയ്ക്ക് എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കാൻ നടപടി

ഷാർജ ∙ എമിറേറ്റുകളിലെ പള്ളികളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർഥനയ്ക്ക് എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രചാരണം പൊലീസ് ആരംഭിച്ചു.ചെറിയ പള്ളികളിൽപ്പോലും ഇപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ നല്ല തിരക്കാണ്. ഇതുമൂലം പലരും പൊരിവെയിലത്താണ് നിന്നാണ് പ്രാർഥിക്കുന്നത്.

ഇതിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് കൂടിയാണ് പ്രചാരണം. ഷാർജ പൊലീസും ക്രൈസിസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റുമായി സഹകരിച്ചാണ് പരിപാടി. വ്യവാസായിക-വാണിജ്യ തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ബസുകളിൽ കൂട്ടമായി എത്തുന്നവരെ വലിയ പള്ളികളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു വിടാനാണ് തീരുമാനം.

ഇതു സംബന്ധിച്ച് തൊഴിൽ ഉടമകൾക്കും വിവരം നൽകിയതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. വിവിധ സമൂഹങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികളുമായും ഇക്കാര്യം പൊലീസ് ചർച്ച ചെയ്തു. കോവിഡ് ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും തിരക്ക് കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. കോവിഡിന്റെ മൂന്നു വകഭേദങ്ങളും ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിനെ തുടർന്ന് അകലം പരമാവധി പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : Sharjah Police to limit number of worshippers at some mosques on fridays