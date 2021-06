ഫസ്റ്റ് ബെൽ മുഴങ്ങി; കുട്ടികൾ വീണ്ടും സ്കൂളിൽ

ദുബായ്∙ സ്കൂളുകൾ തുറന്ന ശേഷം ദുബായിൽ ഇതാദ്യമായി 52% വിദ്യാർഥികൾ നേരിട്ട് സ്കൂളുകളിൽ അധ്യയനം നടത്താൻ എത്തിയെന്ന് അധികൃതർ. വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിൽ 97% പേർ ഇതുവരെ ഒരു ഡോസ് വാക്സീനെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായും അറിയിച്ചു.

കെഎച്ച്ഡിഎ (നോളജ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഡവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി) അധികൃതരാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. വിദ്യാർഥികളെ വീട്ടിലിരുത്തി ഓൺലൈനായി പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരവും നൽകിയിരുന്നു. മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഏതു വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നു. സ്കൂളുകളിലും സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കോവിഡ് സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങളിലും രക്ഷിതാക്കൾ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് കെഎച്ച്ഡിഎ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ.അബ്ദുല്ല അൽ കരം പറഞ്ഞു.

ദുബായിലെ സ്വകാര്യ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ വിദ്യാർഥികൾ ചേരുന്നതിൽ വർധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും പതിനായിരത്തോളം പേർ അധികമായി ചേർന്നതായും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. 3.9% വർധനയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഈ വർഷം കൂടുതൽ ചൈൽഡ്ഗുഡ് സെന്ററുകൾ ആരംഭിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ട്. പതിനായിരം വിദ്യാർഥികൾ 169 ചൈൽഡ് ഹുഡ് സെന്ററുകളിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.

