വിദേശവിപണി കീഴടക്കാൻ യുഎഇ

ദുബായ് ∙ കൂടുതൽ രാജ്യാന്തര വിപണികളിൽ സാന്നിധ്യമറിയിച്ച് വിദേശവ്യാപാര മുന്നേറ്റത്തിന് യുഎഇ. 25 രാജ്യാന്തര വിപണികളിൽ സാന്നിധ്യമറിയിക്കാനും കയറ്റുമതി വർധിപ്പിക്കാനുമാണ് മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം.

ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കയറ്റുമതി 50% വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിവർഷ എണ്ണയിതര വ്യാപാര ഇടപാട് 1.5 ലക്ഷം കോടി കവിഞ്ഞു. ഈ മേഖലയിൽ ഓരോ വർഷവും ക്രമാനുഗത വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായും വ്യക്തമാക്കി.

