"യുആർ സ്പെഷൽ": പുതിയ വീസാ സേവനവുമായി  ജിഡിആർഎഫ്എ

ദുബായ്∙ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റസിഡൻസി ആൻഡ് ഫോറിനേഴ്സ് അഫയേഴ്സ് (ദുബായ് എമിഗ്രേഷൻ) ഉപയോക്താക്കളോട് പറയുന്നു: യൂആർ സ്പെഷൽ. സേവന ഇടപാടുകൾ ഉപയോക്താക്കൾക്കു നിയന്ത്രിക്കാനും അതിനെ തൽസമയം പിന്തുടരാനും വേണ്ടിയാണ് യൂആർ സ്പെഷൽ എന്ന പേരിൽ പുതിയ സേവനം ആരംഭിക്കുന്നത്. ജൂലൈ 7 മുതൽ ഈ സംവിധാനം നിലവിൽ വരും.‌ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഏത് അന്വേഷണവും ആവശ്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക ഉദ്യോഗസ്ഥ ടീമിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള സേവന വിഭാഗമാണിത്. ഇതിലൂടെ ഏറ്റവും വേഗം തന്നെ ഇടപാടുകൾ പൂർത്തീകരിക്കാനും പ്രശ്നപരിഹാരം നേടാനും സാധിക്കും. രാജ്യത്തു പുറത്ത് നിന്നും ഇൗ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെടാം. സ്വദേശികളുടെയും ദുബായ് വീസക്കാരുടെയും കമ്പനി ഉപയോക്താക്കളുടെയും സേവന സംതൃപ്തി കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സേവനമെന്ന് ജിഡിആർഎഫ്എ ദുബായ് തലവൻ മേജർ ജനറൽ മുഹമ്മദ്‌ അഹ്‌മദ്‌ അൽ മർറി പറഞ്ഞു.



ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം

ഉപയോക്താവിന്റെ അപേക്ഷകൾക്കും ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരു ടീമായി യൂആർ സ്പെഷലിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രവർത്തിക്കും. ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ കമ്പനികൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളോ, നിയമപരമായ ഉപദേശങ്ങളോ ആവശ്യമായി വരാറുണ്ട്. അവരുടെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാനും ഏത് പ്രശ്‌നത്തിനും പരിഹാരം കാണാനും ഈ സേവന സൗകര്യത്തിലുടെ സാധിക്കുമെന്ന് അൽ മറി വ്യക്തമാക്കി.

ഉപയോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി നേരിട്ടു ബന്ധപ്പെടാനുള്ള മാർഗം എന്നതാണ് ഈ സേവനത്തിന്റെ ആശയം. ഓരോ ഘട്ടത്തിലുള്ള അപേക്ഷകളും അന്വേഷണങ്ങളും പഠിക്കാൻ ഒരു ടീം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അന്വേഷണങ്ങൾക്ക്: 8005111. യുഎഇക്ക് പുറത്ത് നിന്നുള്ളവർ: +97143139999.

