പുകഞ്ഞ കൊള്ളി പുറത്ത്; ലഹരി ഉപയോഗിച്ച സമൂഹമാധ്യമ താരത്തെ നാടുകടത്തി

ദുബായ് ∙ ലഹരി പുകച്ച് ലൈവിൽ വന്ന സമൂഹമാധ്യമ താരത്തെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നാടുകടത്തി. ഫാഷൻ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയനായ ഇയാൾ സ്വദേശികളുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ചാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ എത്തിയത്.

ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പൊലീസ് കയ്യോടെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പ്രശസ്തി നേടാൻ വഴിവിട്ട മാർഗങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സിഐഡി മേധാവി മേജർ ഖലീൽ ഇബ്രാഹിം അൽ മൻസൂരി പറഞ്ഞു.

ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളെ പൊലീസ് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

