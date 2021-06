ആശയവുമായി വന്നാൽ സംരംഭവുമായി മടങ്ങാം

ദുബായ്∙ നല്ല ആശയങ്ങളുണ്ടോ, സംരംഭങ്ങൾക്ക് സർവ പിന്തുണയും നൽകുന്നതിനു പുറമേ തുടങ്ങാനുള്ള പണവും ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങിലൂടെ നേടാം എന്ന ആശയം സൂപ്പർ ഹിറ്റായതായി അധികൃതർ. തുടങ്ങി ഒരുമാസത്തിനുള്ളിൽ നൂറു ശതമാനം തുകയും കണ്ടെത്തിയ ആശയങ്ങളുണ്ടെന്ന് ദുബായ് എസ്എംഇ (സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ്) അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ദുബായ് എസ്എംഇയുടെ ലാഭം നോക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ദുബായ് നെക്സ്റ്റാണ് ഇതിന് സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നത്. ദുബായിലാകണം സംരംഭം തുടങ്ങുന്നത്. ദുബായ് കിരീടവാകാശിയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം ഒരു മാസം മുൻപാണ് ദുബായ് നെക്സ്റ്റ് തുടങ്ങിയത്.

ഇമറാത്തി സംരംഭകന്റെ സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പാഡെൽ 26 ഇതിനകം ഒരുലക്ഷം ദിർഹം സമാഹരിച്ചു. ബാക്കി തുക ദ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് ഫണ്ടും നൽകി. 16 വയസ്സുള്ള രണ്ട് കുട്ടി സംരംഭകർ കൊണ്ടു വന്ന ആശയമായ വെമുദ്രയും നിക്ഷേപത്തുക സമാഹരിച്ചു. കുട്ടികളിൽ പാഠ്യേതര വിഷങ്ങളിലെ സർഗശേഷി വർധിപ്പിക്കാനുള്ള വെബ്സൈറ്റാണ് വെമുദ്ര. ഒരു മാസത്തിനകം 543 ആശയങ്ങളാണ് ദുബായ് നെക്സിറ്റിന് ലഭിച്ചത്. 44 എണ്ണം സജീവമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇതുവരെ ആവശ്യപ്പെട്ട നിക്ഷേപം 27.7 ദശലക്ഷം ദിർഹം കടന്നു. 58 പേരിൽ നിന്ന് 72 നിക്ഷേപത്തുകകളും ലഭിച്ചു. ഗ്രാജുവേഷൻ പദ്ധതികൾക്ക് പണം സമാഹരിക്കാനും മറ്റും ദുബായ് നെക്സ്റ്റ് വേദിയാക്കാൻ ബിരുദ വിദ്യാർഥികൾക്കും സാധിക്കുമെന്ന് അൽ ജനാഹി വ്യക്തമാക്കി. സർവകലാശാലകളെ സംരംഭക വേദികളാക്കി മാറ്റാനുള്ള യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമിന്റെ ദർശനങ്ങളുടെ ഭാഗം കൂടിയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള മൂലധന നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ പരിമിതികൾ മറികടന്ന് സംരംഭകർക്ക് നിക്ഷേപം നടത്താൻ ആഗ്രഹമുള്ള പതിനായിരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ദുബായ് നെക്സ് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതായി അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വ്യവസായം, ഭക്ഷണം, സാങ്കേതിക രംഗം, വിദ്യാഭ്യാസം, ചലച്ചിത്രം, ആരോഗ്യം, കല തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലെ ആശയങ്ങളുമായി സമീപിക്കാം. ദുബായ് എസ്എംഇയുടെ പിന്തുണയ്ക്കു പുറമേ വലിയ ജനസമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ആശയം പെട്ടെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച് മൂലധനം സമാഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് നേട്ടം. ചെറിയ തുകകളും നിക്ഷേപിക്കാം. ആശയം വിജയിച്ച് സംരംഭമായി മാറാതിരുന്നാൽ മുടക്കിയ പണം നിക്ഷേപകനു തിരകെക്കിട്ടും. ആശയം ശക്തമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം. സംരംഭകരെ ആകർഷിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കണം. ശക്തമായ ഒരു വേദി ഒരുക്കുകയാണ് ദുബായ് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വിവിധ സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെ സഹകരണവും ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ പണം കൈമാറാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ കഴിയില്ല-അബ്ദുൽ ബാസിത് അൽ ജനാഹി ദുബായ് എസ്എംഇ സിഇഒ

English Summary: Dubai SME’s crowdfunding platform signs off 543 campaigns so far.