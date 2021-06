പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവേശനം വാക്സീനെടുത്തവർക്ക് മാത്രം; ഓഗസ്റ്റ് 20 മുതൽ നടപ്പാക്കും

അബുദാബി ∙ എമിറേറ്റിലെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഓഗസ്റ്റ് 20 മുതൽ വാക്സീൻ എടുത്തവർക്കു മാത്രം പ്രവേശനം. മുൻഗണനാ പട്ടികയിലെ 93 ശതമാനത്തിലേറെ പേർക്കും വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കിയ ശേഷമാകും ഇതു നടപ്പാക്കുക.

ഷോപ്പിങ് കേന്ദ്രങ്ങൾ, റസ്റ്ററന്റുകൾ, കഫേകൾ, റീട്ടെയ്ൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ജിംനേഷ്യം, സ്പോർട്സ്-സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, റിസോർട്ടുകൾ, ക്ലബുകൾ, തീം പാർക്കുകൾ സർവകലാശാലകൾ, മറ്റു വിദ്യാലയങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വാക്സീൻ എടുത്തവർക്കു മാത്രമാകും പ്രവേശനം.

വാക്സിനേഷനിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചവർക്കും 15 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഇതു ബാധകമല്ലെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ സമിതി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Abu Dhabi will only allow vaccinated people in some public spaces from August 20.