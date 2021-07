അൽമൻഹൽ ഏരിയയിൽ പുതിയ ഡ്രൈവ് ത്രൂ പരിശോധനാ കേന്ദ്രം

അബുദാബി∙ അൽമൻഹൽ ഏരിയയിൽ പുതിയ ഡ്രൈവ് ത്രൂ കോവിഡ് പരിശോധനാ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു. നാലു ട്രാക്കുകളുള്ള കേന്ദ്രത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം പിസിആർ ടെസ്റ്റിനും ഒരെണ്ണം വാക്സീൻ നൽകാനുമാണ് വിനിയോഗിക്കും.

ഇവിടെ ദിവസേന 600 പേരുടെ പിസിആർ ടെസ്റ്റ് നടത്താനും 100 പേർക്കു വാക്സീൻ നൽകാനും സാധിക്കും. ഇതോടെ അബുദാബി ആരോഗ്യസേവന വിഭാഗമായ സേഹയ്ക്കു കീഴിൽ എമിറേറ്റിലെ ഡ്രൈവ് ത്രൂ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണം ആറായി.

അൽമദീന, സായിദ് സ്പോർട്സ് സിറ്റി, അൽബാഹിയ, അൽഷംഖ, അൽവത്ബ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മറ്റു ഡ്രൈവ് ത്രൂ കേന്ദ്രങ്ങൾ.

ബുക്ക് ചെയ്യണം

വാക്സീനും പിസിആർ ടെസ്റ്റും എടുക്കാൻ എത്തുന്നവർ സേഹ ആപ്പിൽ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

സമയം

ശനി മുതൽ വ്യാഴം വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 8 മുതൽ രാത്രി 8 വരെയും വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ രാത്രി 8 വരെയുമാണ് സേവനം. കടുത്ത ചൂടും തണുപ്പും പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഷിപ്പിങ് കണ്ടെയ്നർ ഉപയോഗിച്ചാണ് പുതിയ കേന്ദ്രം സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കു മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനും എളുപ്പമാണ്.

English Summary: Abu Dhabi gets new covid drive through centre in Al Manhal.