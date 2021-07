ആഭ്യന്തര തീർഥാടകരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഹജിന് തയാറായി സൗദി

മക്ക∙ 60,000 ആഭ്യന്തര തീർഥാടകരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇത്തവണത്തെ ഹജ് നടപടിക്രമങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യ പുറത്തിറക്കി. ഹജ് തീർഥാടകരുടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി കർമങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കിയതായി ആക്ടിങ് മീഡിയ മന്ത്രി മാജിദ് അൽ ഖസബി പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് കാലത്ത് പരിമിത തോതിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഹജാണ് ഇത്തവണത്തേത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ സൗദിയിലുള്ള സ്വദേശി, വിദേശി അപേക്ഷകരിൽ നിന്നു തിരഞ്ഞെടുത്ത 60,000 പേർക്കാണ് അവസരം. അപേക്ഷകർ 18നും 65നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരും 2 ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സീൻ എടുത്തവരുമായിരിക്കണം. ഒരു ഡോസ് എടുത്ത് 14 ദിവസം പിന്നിട്ടവരെയും രോഗമുക്തി നേടിയെന്നു തെളിയിക്കുന്നവരെയും പരിഗണിക്കും.

ആദ്യ ഹജ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണു മുൻഗണന.നിർമിത ബുദ്ധി റോബട്ടുകളെയും സ്മാർട് വാഹനങ്ങളെയും സംസം വിതരണത്തിനു വിന്യസിക്കും. വയോധികരെ സഹായിക്കാൻ 800 ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നു ഹറംകാര്യ മേധാവി ഡോ. അബ്ദുൽറഹ്മാൻ അൽ സുദൈസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Hajj pilgrimage 2021 is limited to 60,000 Saudi nationals and residents