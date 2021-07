ഗതാഗത നിയമലംഘനം: പിഴയടയ്ക്കാതെ വാഹന ഇടപാടുകൾ നടത്താനാകില്ല

അബുദാബി∙ ദർബ് ടോൾഗേറ്റ് ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള പിഴ അടയ്ക്കാതെ റജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കാനോ വാഹനം വിൽക്കാനോ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഗതാഗത വിഭാഗം. അബുദാബി പൊലീസിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സ്മാർട് സംവിധാനം നടപ്പാക്കിയാണ് ഗതാഗത നിയമലംഘകരെ പിടികൂടുക.

പിഴ കുടിശികയുണ്ടെങ്കിൽ വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഇടപാടും നടത്താനാകില്ലെന്നു സംയോജിത ഗതാഗത കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. നിയമലംഘകർ ടോൾഗേറ്റ് കടന്നാൽ വിവരം പൊലീസിനു ലഭിക്കും. വാഹന ഉടമകളെ പിടികൂടാനും സാധിക്കും. ദർബ് അക്കൗണ്ടിലെ തുക ഉപയോഗിച്ച് പിഴ അടയ്ക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട്.

ദർബ് സംവിധാനത്തിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെയും അക്കൗണ്ടിൽ പണമില്ലാതെയും ടോൾഗേറ്റ് കടക്കുന്നത് നിയമലംഘനാണ്. പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 7 മുതൽ 9 വരെയും വൈകിട്ട് 5 മുതൽ 7 വരെയും ടോൾ ഗേറ്റ് കടക്കുന്നവരിൽനിന്ന് 4 ദിർഹം വീതം ഈടാക്കും. ബാക്കി സമയം സൗജന്യം.

English Summary: Darb toll fines payment a must for vehicle registration renewal in UAE.