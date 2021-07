ഇൻവെസ്റ്റർ വീസ തുണച്ചു; മലയാളി ദമ്പതികൾ യുഎഇയിൽ എത്തി

ദുബായ് ∙ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നു ഷാർജയിലേക്കുള്ള എയർ അറേബ്യ വിമാനത്തിൽ സ്വദേശി നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിക്കു പുറമെ ഏക യാത്രക്കാരായി മലയാളി ദമ്പതികൾ. ദുബായിൽ സംരംഭകനായ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ജേക്കബ് ജോർജ്, ഭാര്യ സൂസൻ ജേക്കബ് എന്നിവരാണ് ഇന്നലെ പുലർച്ചെയുള്ള വിമാനത്തിൽ എത്തിയത്.

അമേരിക്കൻ കമ്പനിയിൽ എൻജിനീയർ ആയിരുന്ന ജേക്കബ് ജോർജ് ജോലിയിൽ നിന്നു വിരമിച്ചശേഷമാണ് സ്വന്തമായി ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത്. സംരംഭകയായ സൂസൻ ജേക്കബിനും സ്വന്തം നിലയ്ക്കാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ വീസ ലഭിച്ചത്. ഏപ്രിൽ 15ന് നാട്ടിൽ പോയ ഇവരുടെ മടങ്ങിവരവ് യാത്രാവിലക്കു മൂലം നീളുന്നതിനിടെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ വീസയിലുള്ളവർക്ക് യുഎഇ അനുമതി നൽകിയത്. ഗോൾഡൻ വീസക്കാർക്കു മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഇളവ് ഇൻവെസ്റ്റർ, പാർട്നർ, ബിസിനസ് വീസക്കാർക്കു കൂടി അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു.

ഒരാൾക്ക് 8,000 ദിർഹം വീതം 16,000 ദിർഹം (ഏകദേശം 3.2 ലക്ഷം രൂപ) ആയിരുന്നു ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. വിമാനത്തിൽ രാജകീയ വരവേൽപ്പാണ്ലഭിച്ചത്. ലഗേജിന് നിയന്തണമുണ്ടായിരുന്നില്ല. യാത്രക്കാരേക്കാൾ ജീവനക്കാരുള്ള വിമാനത്തിലെ യാത്ര അവിസ്മരണീയമായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ ജീവനക്കാരൊഴികെ മറ്റാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഷാർജ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇതര രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സർവീസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും തിരക്കില്ലാരുന്നു. പിസിആറിനും മറ്റുമായി ഒരു മണിക്കൂറോളം വിമാനത്താവളത്തിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടിവന്നു. യുഎഇയിൽ 7 ദിവസം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിഞ്ഞ് രോഗമില്ലെന്ന് ഉറപ്പായാൽ പുറത്തിറങ്ങാം.

English Summary: UAE is allowing entry to investor visa holders and their dependents.