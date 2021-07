ദുബായ്∙ കേരളത്തിലെ നിക്ഷേപപദ്ധതിയിൽ നിന്നു കിറ്റെക്സ് പിന്‍മാറരുതെന്ന് പ്രമുഖ വ്യവസായി എം.എ.യൂസഫലി. സര്‍ക്കാരും കിറ്റെക്സ് അധികൃതരും ചര്‍ച്ച നടത്തി സമവായത്തിലെത്തണമെന്നും യൂസഫലി അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിറ്റക്സ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ സാബു എം.ജേക്കബുമായി സംസാരിക്കും. ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് ജോലി കിട്ടുന്ന പദ്ധതികള്‍ കേരളത്തിനു പുറത്തു പോകുന്നത്‌ ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് അഭ്യര്‍ഥനയെന്നും യൂസഫലി അബുദാബിയില്‍ പറഞ്ഞു.

മരിച്ച പ്രവാസികളുടെ പേരും സർക്കാരിന്റെ കണക്കിൽപ്പെടുത്തണം

ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് മൂലം മരിച്ച പ്രവാസികളുടെ പേരും സർക്കാരിൻ്റെ കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പരിശ്രമിക്കുമെന്ന് എം.എ.യൂസഫലി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോർക്കയുമായും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായും ചർച്ച നടത്തും.

