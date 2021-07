മൂന്നു ദിവസത്തിനിടെ ഒമാനില്‍ 143 കോവിഡ് മരണം

മസ്‌കത്ത്∙ മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ ഒമാനില്‍ 143 കോവിഡ് രോഗികള്‍ കൂടി മരിച്ചതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. 4,662 പേര്‍ കൂടി രോഗബാധിതരായി. 5,886 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേി. രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് കേസുകള്‍ 275,166 ആയി ഉയര്‍ന്നു. 3,283 പേരാണ് ഇതിനോടകം മരിച്ചത്. കോവിഡ് ഭേദമായവരുടെ എണ്ണം 242,874 ആയി. 88.3 ശതമാനമാണ് കോവിഡ് മുക്തി നിരക്ക്.



24 മണിക്കൂറിനിടെ 171 രോഗികളെ കൂടി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 1,589 രോഗികളാണ് നിലവില്‍ ആശുപത്രികളില്‍ കഴിയുന്നത്. ഇതില്‍ 532 പേര്‍ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

English Summary: 143 Covid death in Oman in three days