മനാമ ∙ ഒരേസമയം 3 പുരുഷന്മാരുടെ ഭാര്യയായി ജീവിച്ച സ്വദേശി വനിതയ്ക്ക് ക്രിമിനൽ കോടതി 11 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു.

സുഹൃത്തുക്കളായ 3 പേരെയാണ് മുപ്പതുകാരി അവർ പരസ്പരം അറിയാതെ വിവാഹം ചെയ്തത്.

2 പേരിൽനിന്ന് മഹ്‌ർ (വിവാഹധനം) ആയി 4,500 ദിനാറും (ഏകദേശം 11 ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ) സ്വീകരിച്ചു.

English Summary: Bahrain woman gets 11 years in prison for marrying three men without being divorced.