സൗദിയിൽ 1173 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്; 13 മരണം, രോഗമുക്തി 1389

റിയാദ് ∙ സൗദിയിൽ ഇന്ന് പുതുതായി 1173 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 13 മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1389 ആണ്. 11,970 സജീവ രോഗികൾ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നു. ഇവരിൽ 1348 പേരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു.



ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 491,785 ഉം രോഗമുക്തി നേടിയവർ 472,939 ഉം, മരണസംഖ്യം 7,876 ഉം ആയി. പുതുതായി നടത്തിയ 85,539 കോവിഡ് പരിശോധനകൾ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 22,286,997 കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകൾ പൂർത്തിയാക്കി.



ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ ആണ്: 276 പേർ. ഗുരുതര രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ മക്കയാണ് മുന്നിൽ: 334 പേർ. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് വ്യാപന നിരക്ക് കുറയുന്നതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വക്താവ് പറഞ്ഞു. 12 വയസിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് വാക്‌സിനേഷൻ നൽകണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പഠനം നടക്കുന്നു. കുത്തിവെയ്പ് എടുത്തവരും പ്രതിരോധ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ തുടരണം. രാജ്യത്ത് വാക്സീൻ യജ്‌ഞം പുരോഗമിക്കുമായാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

