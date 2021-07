മസ്‌കത്ത് ∙ ഒമാനില്‍ 18ന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവര്‍ക്ക് കോവിഡ് വാക്‌സീനേഷന്‍ ആരംഭിച്ചു. ഒമാന്‍ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ ആൻഡ് എക്സിബിഷന്‍ സെന്ററാണ് പ്രധാന വാക്‌സീനേഷന്‍ കേന്ദ്രം. പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളില്‍ രാവിലെ എട്ടു മുതല്‍ വൈകിട്ട് ആറു വരെയും വാരാന്ത്യങ്ങളില്‍ രാവിലെ ഒൻപത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് നാലു വരെയുമാണ് വാക്സീനേഷന്‍ സമയം.

മുന്‍കൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്തവര്‍ക്കായിരിക്കും വാക്സീന്‍ ലഭിക്കുകയെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും തറസ്സുദ് പ്ലസ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ വഴിയും വാക്സീനേഷന് ബുക്ക് ചെയ്യാം. 18ന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള സ്വദേശികള്‍ക്കാണ് ബുക്കിംഗ് സൗകര്യമുള്ളത്.



അതേസമയം, വാക്സീന്‍ സ്വീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒമ്പത് ലക്ഷം പിന്നിട്ടതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്ന് വാക്‌സീന്‍ സ്വികരിച്ച വിദേശികള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവരുടെ കണക്കുകളാണ് മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ടത്.



English Summary: Vaccination for 18 years and above