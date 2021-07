ദോഹ∙ ഈ വര്‍ഷം ഫെബ്രുവരിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയ ഖത്തര്‍ നാഷനല്‍ കണ്‍വന്‍ഷന്‍ സെന്ററിലെ (ക്യുഎന്‍സിസി) കോവിഡ് വാക്സിനേഷന്‍ കേന്ദ്രത്തിലൂടെ വിതരണം ചെയ്തത് 6,50,000 വാക്സീന്‍ ഡോസുകള്‍. ജൂണ്‍ 29ന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതു വരെയുള്ള കണക്കാണിത്. ക്യുഎന്‍സിസിയില്‍ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്‌സിനേഷന്‍ കേന്ദ്രം സജീവമായതോടെ ലോകത്തിലെ പ്രതിശീര്‍ഷ വാക്സിന്‍ കവറേജില്‍ ആദ്യ പത്തില്‍ ഇടം നേടാന്‍ ഖത്തറിന് കഴിഞ്ഞു. അധ്യാപക-അനധ്യാപകര്‍, വിദ്യാര്‍ഥികള്‍, കമ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങള്‍ എന്നിവര്‍ക്കാണു ക്യുഎന്‍സിസിയില്‍ വാക്സീന്‍ നല്‍കിയത്. മിസൈമീറില്‍ ബിസിനസ്, വ്യവസായിക മേഖലകള്‍ക്കായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്സിനേഷന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്ന് തുറന്നതോടെയാണ് ക്യുഎന്‍സിസി വാക്സിനേഷന്‍ കേന്ദ്രം, ലുസെയ്ല്‍, അല്‍വക്ര ഡ്രൈവ്-ത്രൂ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചത്. രണ്ടാമത്തെ ഡോസെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് മാത്രമായാണ് ഡ്രൈവ്-ത്രൂ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നത്.



ക്യുഎന്‍സിസിയില്‍ നിന്ന് ആദ്യ ഡോസ് വാക്സീന്‍ സ്വീകരിച്ചവര്‍ക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഡോസെടുക്കുന്നതിനുള്ള അപ്പോയ്ന്റ്മെന്റ് വിവരങ്ങള്‍ ഉടന്‍ അറിയിക്കുമെന്ന് പ്രാഥമിക പരിചരണ കോര്‍പറേഷന്‍ (പിഎച്ച്സിസി) അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ അധികം താമസിയാതെ പിഎച്ച്സിസിയുടെ സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ അറിയിക്കും.

64.2 ശതമാനം പേരും 'വാക്സിനേറ്റഡ്'

ഖത്തറിന്റെ ദേശീയ കോവിഡ് വാക്സിനേഷന്‍ ക്യാംപെയ്ന്റെ കീഴില്‍ ജനസംഖ്യയില്‍ അര്‍ഹരായ 64.2 ശതമാനം പേരും വാക്സിനേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയവരാണ്. ജനസംഖ്യയില്‍ പതിനാറും അതിനു മുകളിലും പ്രായമുള്ളവരില്‍ 75.3 ശതമാനം പേരും ആദ്യ ഡോസ് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതായും പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. 60 വയസ്സിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള 92.5 ശതമാനം പേരും വാക്സിനേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയവരും 97.6 ശതമാനം പേര്‍ ആദ്യ ഡോസ് സ്വീകരിച്ചവരുമാണ്. 40 വയസ്സിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള 93.1 ശതമാനം പേര്‍ ആദ്യ ഡോസും 84 ശതമാനം പേര്‍ വാക്സിനേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയവരുമാണ്. ദേശീയ കോവിഡ് വാക്സിനേഷന്‍ ക്യംപെയ്ന് പ്രതിദിനം 40,000 ഡോസുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ ശേഷിയുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്സിനേഷന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ മിസൈമിറിലെ പുതിയ ഖത്തര്‍ വാക്സിനേഷന്‍ സെന്ററിലും രാജ്യത്തുടനീളമായുള്ള 27 ഹെല്‍ത്ത് സെന്ററുകളിലുമായാണ് വാക്സിനേഷന്‍ പുരോഗമിക്കുന്നത്.

