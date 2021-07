ദോഹ∙ ഖത്തറില്‍ ഒരാള്‍ കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു. 24 മണിക്കൂറിനിടെ പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് 93 പേര്‍ക്ക്. 148 പേര്‍ സുഖം പ്രാപിച്ചു. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായവരില്‍ 28 പേര്‍ വിദേശങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയവരും 65 പേര്‍ കമ്യൂണിറ്റികളിലുള്ളവരുമാണ്. നിലവില്‍ 1,477 പേരാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. 44 പേര്‍ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്.



രാജ്യത്ത് 21,93,021പേരാണു കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരായത്. ആകെ 2,22,667 പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായത്.ഇതില്‍ 2,20,597 പേരും സുഖം പ്രാപിച്ചു.

