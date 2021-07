നാട്ടുകാരൻ പറത്തിയ വിമാനത്തിലെ ഏക യാത്രക്കാരനായി മലയാളി വ്യവസായി ഷാർജയിലെത്തി

ദുബായ്∙ നാട്ടുകാരനുമായി സൊറ പറഞ്ഞിരിക്കാനായില്ലെങ്കിലും, അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് നിന്നു പറത്തിയ വിമാനത്തിൽ ഏക യാത്രക്കാരനായി മലയാളി ഷാർജയിലെത്തി. ദുബായിൽ വ്യവസായിയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനുമായ കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി പാനൂർ കടവത്തൂർ സ്വദേശി പി. കെ. ഇസ്മായിൽ പൊട്ടങ്കണ്ടിയാണ് യാത്രക്കാരൻ. വിമാനത്തിന്റെ പൈലറ്റ് കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂർക്കാരനായ ബിനിയും.



വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി ബോർഡിങ് പാസ് കിട്ടിയ ശേഷമാണ് താൻ മാത്രമേ യാത്രക്കാരനായുള്ളൂ എന്ന് അറിഞ്ഞതെന്ന് ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ടെൻഷൻ ഒന്നും തോന്നിയില്ല. കോക് പിറ്റിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് പൈലറ്റിലൊരാളായ ബിനിയെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചത്. കൂടാതെ, നാല് എയർ ഹോസ്റ്റസുമാരുമുണ്ടായിരുന്നു.

കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള യാത്രാവിലക്കിൽ പെട്ട് കമ്പനിയുടെ മീറ്റിങ്ങുകളില്‍ പങ്കെടുക്കാനാകാതെയും ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കാതെയും കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി നാട്ടിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു അൽ മദീന ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡയറക്ടറും ദുബായ് കെഎംസിസി സംസ്ഥന കമ്മിറ്റി ട്രഷററുമായ ഇസ്മായിൽ. ഗോൾഡൻ വീസയ്ക്കുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നാട്ടിലായതിനാൽ വീസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. കമ്പനിയുടെ സിഇഒ അസീസ് പാലേരിയുടെ ശ്രമഫലമായി കോസ്മോ ട്രാവൽസ് മുഖേന പ്രത്യേക അനുമതി സംഘടിപ്പിച്ചാണ് യാത്ര സാധ്യമാക്കിയത്. ഈ മാസം മൂന്നിനാണ് യാത്രാനുമതി തേടി അപേക്ഷ നൽകിയത്. 1,55000 രൂപ(8,000 ദിര്‍ഹം)യാണ് ആകെ ചെലവ്. ഷാർജയിൽ 10 ദിവസത്തെ ക്വാറൻ്റീൻ നിർബന്ധമായതിനാൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്നാണ് ഇസ്മായീൽ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത്.

English Summary: Malayalee businessman arrived in Sharjah as the only passenger in the plane flown by malayali Piolot