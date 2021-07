ഒമാനില്‍ പുതിയ രോഗികളിലും മരണ നിരക്കിലും നേരിയ കുറവ്

മസ്‌കത്ത്∙ ഒമാനില്‍ 1,570 പേര്‍ക്ക് തിങ്കളാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 33 രോഗികള്‍ മരിച്ചു. രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് കേസുകള്‍ 276,736 ആയി ഉയര്‍ന്നു. ഇതുവരെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 3,316 ആയി. 244,782 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. 88.5 ശതമാനമാണ് രോഗമുക്തി നിരക്ക്.



അതേസമയം, 24 മണിക്കൂറിനിടെ 166 രോഗികളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 1,554 രോഗികളാണു നിലവില്‍ ആശുപത്രികളില്‍ കഴിയുന്നത്. 506 രോഗികള്‍ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

