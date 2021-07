മക്ക∙ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ഒഴികെ ഈ വർഷത്തെ ഹജ് തീർഥാകർക്കു മറ്റു നിർബന്ധിത കുത്തിവയ്പുകൾ ഇല്ലെന്ന് ഹജ്-ഉംറ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ട്വിറ്ററിലൂടെ ലഭിച്ച അന്വേഷണത്തിന് മറുപടിയായായാണ് മന്ത്രാലയം ഇതു വ്യക്തമാക്കിയത്. അതേസമയം , കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ രണ്ടു ഡോസും സ്വീകരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിരോധ വാക്സീനുകൾ ഹജ് തീർഥാകർക്കു നേരത്തെ നിർബന്ധമായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണു മന്ത്രാലയം ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയത്. ഹജ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ഒരു ഡോസ് സ്വീകരിച്ച് 14 ദിവസം പിന്നിട്ടവർക്കും അനുമതി നൽകിയിരുന്നു.

ഇത്തരക്കാർക്ക് അപേക്ഷ പരിഗണിക്കപ്പെട്ട് 48 മണിക്കൂറിനകം രണ്ടാം ഡോസ് എടുക്കുന്നതിന് അതാത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അവസരം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ആനുകൂല്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി രണ്ടു ഡോസ് വാക്സീനുകളും സ്വീകരിച്ചു തവക്കൽനയിൽ പൂർണമായും പ്രതിരോധ ശേഷി നേടി എന്ന സ്റ്റാറ്റസ് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്കാണു മക്കയിലേക്കു പ്രവേശനം അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. ഹജ് തീർഥാടകർക്ക് പുറമെ ഹജ് സേവന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യ-സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കും ജീവനക്കാർക്കും വാക്സിനേഷൻ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.



ഹജ് ബുക്കിങ് റദ്ദാക്കുന്നവർക്ക് 48 മണിക്കൂറിനകം പണം തിരികെ ലഭിക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.18 നും 65 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായ കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്‌സീൻ സ്വീകരിച്ച 60,000 ആഭ്യന്തര തീർഥാടകർക്കാണ് ഈ വർഷം ഹജിന് അനുമതിയുള്ളത്.



English Summary : No vaccine other than covid vaccine mandatory for Hajj 2021