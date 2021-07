ദുബായ് ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരെ ഇനി പേര് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാം

ദുബായ് ∙ ഇനി ദുബായ് ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരെ യാത്രക്കാർക്ക് പേര് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാം. ദുബായ് ടാക്സിക്കു മുകളിൽ ഡ്രൈവർമാരുടെ പേര് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനം നിലവിൽവന്നു. കോവിഡ് കാലത്തെ മികച്ച ടാക്സി ഡ്രൈവര്‍മാരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനാണ് ഇത്തരമൊരു സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്ന് റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട് അതോറിറ്റി (ആർടിഎ) അറിയിച്ചു.

മഹാമാരിക്കാലത്ത് അധിക സമയം ജോലി ചെയ്തു സമൂഹത്തോട് ഉത്തരവാദിത്തം നിറവേറ്റിയ 638 പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പേരുകൾ ടാക്സിക്ക് മുകളിലെ മഞ്ഞ സൈന്‍ബോർ‍ഡിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ഇവരിൽ മലയാളികളടക്കം ഇന്ത്യക്കാരുമുണ്ട്. ആർടിഎയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള വിവിധ ടാക്സി കമ്പനികളിലെ ഡ്രൈവർമാരും ദുബായ് ടാക്സി കോർപറേഷനിലെ ‍ഡ്രൈവർമാരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.

ഒൻപത് വർഷം മുൻപ് മികച്ച ടാക്സി ‍ഡ്രൈവർമാർക്കുള്ള ട്രാഫിക് സേഫ്റ്റി അവാർഡ് നിലവിൽ വന്നിരുന്നു. എല്ലാ മാസവും മികച്ച ഡ്രൈവർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ, ഡ്രൈവർമാരുടെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശക വീസയിൽ യുഎഇയിലേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി സൗജന്യ വിമാന ടിക്കറ്റുകളും സമ്മാനമായി നൽകുന്നു. ഇതിനായി പ്രതിവർഷം 20 ലക്ഷം ദിർഹം ചെലവഴിക്കുന്നു.



