മാലിന്യ ശേഖരത്തിന് നിറമേകി എല്ലാ എമിറേറ്റിലും കളർ വീപ്പയെത്തും

അബുദാബി∙ പുനരുപയോഗ സാധ്യതകൾക്കു നിറമേകി മാലിന്യശേഖരത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ കളർകോഡ് സംവിധാനം എല്ലാ എമിറേറ്റിലേക്കും വ്യാപകമാക്കുന്നു. നിലവിൽ അബുദാബി, ദുബായ് എമിറേറ്റുകളിലാണ് കളർകോഡുള്ളത്.

പച്ച, കറുപ്പ്, ചുവപ്പ്, തവിട്ട് നിറങ്ങളിലുള്ള വീപ്പകൾ സജ്ജമാക്കി മാലന്യം തരംതിരിച്ച് ശേഖരിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി. പുനരുപയോഗത്തിനു പറ്റുന്ന പേപ്പർ, കാർഡ്ബോർഡ്, മെറ്റൽ, ഗ്ലാസ്, പ്ലാസ്റ്റിക് തുടങ്ങിയ മാലിന്യങ്ങൾ പച്ച നിറത്തിലുള്ള വീപ്പകളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം.

ഉപയോഗശൂന്യമായവ കറുപ്പിലും അപകട സാധ്യതയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ചുവപ്പിലും ഭക്ഷണം, ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ തവിട്ടുനിറമുള്ള വീപ്പകളിലും നിക്ഷേപിക്കണംപുനരുപയോഗ സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മാലിന്യനിർമാർജനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനൊപ്പം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

പരിസ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയമാണ് പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്. ഇ–മാലിന്യങ്ങളും ബാറ്ററികളും ശേഖരിച്ച് പുനരുപയോഗിക്കുന്നതിന് ചില്ലറവിൽപന ശാലകളിൽ മാലിന്യതൊട്ടി സ്ഥാപിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇ–മാലിന്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിക്ഷേപിക്കാം.

ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കുന്നവ മാലിന്യനിർമാർജ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തി വേർതിരിച്ച് പുനരുപയോഗ പദ്ധതിക്കായി നൽകും. യുഎഇയിൽ ഒരാൾ ശരാശരി 1.2 കിലോ ഇ–മാലിന്യം തള്ളുന്നതായാണ് കണക്ക്. ഇത് ആഗോള ശരാശരിയെക്കാൾ കൂടുതലാണ്. വർഷത്തിൽ 65 ലക്ഷം ടൺ മാലിന്യം രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകുന്നെന്നാണ് കണക്ക്.

ഇത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കെട്ടിടമായ 14 ബുർജ് ഖലീഫയെക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതാണ് പുനരുപയോഗ സാധ്യതകളിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ അധികൃതരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

English Summary: UAE rolls out new colour coded containers for recycling and collecting waste.