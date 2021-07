നാട്ടിൽ കുടുങ്ങിയ പ്രവാസികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കണം; അധികൃതരുടെ ഇടപെടൽ തേടി സംഘടനകൾ

അബുദാബി∙ അനിശ്ചിതമായി നീളുന്ന യാത്രാവിലക്കിൽപ്പെട്ട് നാട്ടിൽ കുടുങ്ങിയ പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നത്തിൽ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് യുഎഇയിലെ പ്രവാസി സംഘടനകൾ.

ഉടൻ തിരിച്ചെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് പലരും. പ്രശ്നം ഗൗരവമായി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒട്ടേറെ കുടുംബങ്ങൾ പട്ടിണിയിലാകും. ഇവർക്കെല്ലാം നാട്ടിൽ തൊഴിൽ നൽകാനാവില്ലെന്നു മാത്രമല്ല പുനരധിവാസവും സർക്കാരിനു കീറാമുട്ടിയാകുമെന്നും സംഘടനകൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരുടെ യാത്രാ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്ന് യുഎഇ കെഎംസിസി നാഷനൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഡോ. പുത്തൂർ റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു. ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് കേന്ദ്ര, കേരള സർക്കാരുകൾക്കും യുഎഇയിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി പവൻ കപൂറിനും കോൺസൽ ജനറലിൽ ഡോ. അമൻപുരിക്കും കത്തുനൽകി.

നാട്ടിൽ കുടുങ്ങിയവർക്ക് എത്രയും വേഗം തിരിച്ചെത്തി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്ന് ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഇ.പി ജോൺസൺ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വീസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവരുടെ പ്രശ്നത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ യുഎഇ അധികൃതരുമായി ഇടപെട്ട് നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും നോർക്കയ്ക്കും കത്തയച്ചതായും വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ കുറഞ്ഞതിനാൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു വിമാന സർവീസ് പുനഃരാരംഭിക്കാൻ യുഎഇയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് അബുദാബി കേരള സോഷ്യൽ സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് വി.പി കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു.

യാത്രയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പരിശോധനകളും വാക്സീനും താമസമില്ലാതെയും ലഭ്യമാക്കാൻ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സംവിധാനമൊരുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.പ്രശ്ന പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇതര സംഘടനകളുമായി ചേർന്ന് സർക്കാരുകളിൽ സമ്മർദം ചെലുത്തുമെന്ന് അബുദാബി മലയാളി സമാജം പ്രസിഡന്റ് സലീം ചിറക്കൽ പറഞ്ഞു. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പ്രവാസികളുടെ ഒപ്പുശേഖരണം നടത്താനും പദ്ധതിയുണ്ട്. പരിഹാരമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷ സമരപരിപാടികൾ നടത്തുമെന്നും പറഞ്ഞു.

യാത്രാവിലക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ വേനൽ അവധിക്കാലമായിട്ടും നാട്ടിലേക്കു പോകാതെ കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങളും ഒട്ടേറെ. യുഎഇ അധികൃതരെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അടിയന്തര പരിഹാരമുണ്ടാക്കണമെന്നു അരങ്ങ് സാംസ്കാരിക വേദി പ്രസിഡന്റ് എഎം അൻസാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വിമാന സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് ചർച്ചയ്ക്ക് എംബസി നേതൃത്വം നൽകണമെന്ന് അബുദാബി ഇന്ത്യൻ ഇസ്‌ലാമിക് സെന്റർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി.കെ അബ്ദുസ്സലാം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Expat association urges government intervention for immediate return of NRI's to workplace.