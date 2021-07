കണ്ണൂർ സ്വദേശി അബുദാബിയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു

അബുദാബി∙ കണ്ണൂർ പുതിയതെരു സ്വദേശി റീം വില്ലയിൽ മുഹമ്മദ് ഇബാദ് അജ്‌മൽ (19) അബുദാബി യാസ് ഐലൻഡിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു. യുകെയിലെ സൗത്ത് വെയിൽസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എയറോനോട്ടിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു. യുഎഇ വീസയും ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസും പുതുക്കുന്നതിനായി യുഎഇയിൽ എത്തിയതായിരുന്നു. മുഹമ്മദ് ഇബാദ് ഓടിച്ച മെഴ്സിഡസ് കാർ മരത്തിലിടച്ചായിരുന്നു അപകടം.

അജ്മൽ റഷീദിന്റെയും തളിപ്പറമ്പ അള്ളാംകുളം സ്വദേശി നബീലയുടെയും മകനാണ്. സഹോദരങ്ങൾ: നൂഹ അജ്മൽ, ആലിയ അജ്മൽ, ഒമർ അജ്മൽ. കബറടക്കം ബനിയാസ് കബർസ്ഥാനിൽ.

English Summary: Keralite died in an accident in Abudhabi