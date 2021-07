സ്മാർട് സംവിധാനം കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക്; എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും 'അമാൻ' കാവൽ

ഷാർജ ∙ അഗ്നിബാധ തടയാനുള്ള 'അമാൻ' സ്മാർട് സംവിധാനം എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളിലും സ്ഥാപിക്കാൻ ഊർജിത നടപടികൾ. അഗ്നിബാധയുടെ സൂചന ലഭിക്കുമ്പോഴേ സിവിൽ ഡിഫൻസിലും സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള സനദ് കേന്ദ്രത്തിലും മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിക്കും.

തീപിടിത്ത സാധ്യത കൂടുതലുള്ള വേനൽക്കാലമായതിനാൽ പരമാവധി കെട്ടിടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. പഴയ കെട്ടിടങ്ങളിലടക്കം ഇതു നിർബന്ധമാണ്. ഷാർജ പ്രിവൻഷൻ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ വർഷം ആദ്യപകുതിയിൽ 6,940ൽ ഏറെ ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. മൊബൈൽ ഡേറ്റ, ടെലിഫോൺ ശൃംഖലകൾ വഴി സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഓപ്പറേഷൻസ് റൂം, സനദ് കേന്ദ്രം എന്നിവയുമായി നേരിട്ടു ബന്ധിപ്പിച്ചതിനാൽ വേഗം നടപടിയെടുക്കാനാകും. വിവിധ സിവിൽ ഡിഫൻസ് യൂണിറ്റുകൾക്കു വിവരം കൈമാറുകയും നടപടികൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

സ്മോക് ഡിറ്റക്ടറുകൾ, ഫയർ അലാമുകൾ എന്നിവയോടു കൂടിയ സംവിധാനത്തിനു താമസക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും കഴിയും. ലിഫ്റ്റുകൾ, സ്റ്റെയർകെയ്സ്, വരാന്ത, ചുറ്റുപാടുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളും സ്ഥാപിക്കും.ജീവനും സ്വത്തുവകകൾക്കും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന സംവിധാനം കെട്ടിട ഉടമകൾ എത്രയും വേഗം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് പ്രിവൻഷൻ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ ഷെയ്ഖ് ഖാലിദ് ബിൻ സഖർ അൽ ഖാസിമി പറഞ്ഞു.

2019ൽ സ്ഥാപിച്ചു തുടങ്ങിയ അമാൻ സംവിധാനം ഏറെ ഫലപ്രദമാണെന്നു തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 4,200 ദിർഹം മാത്രം ചെലവുവരുന്ന ഈ സംവിധാനം താമസ, വാണിജ്യ-വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങൾ, വ്യവസായ മേഖലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിർബന്ധമായും സ്ഥാപിക്കണമെന്നു നിർദേശിച്ചു.

സിഗരറ്റ്കുറ്റിയും വില്ലൻ

തീപിടിത്തങ്ങളിൽ പുകവലിക്കാർക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. പുകവലിച്ചശേഷം അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്ന സിഗരറ്റ് കുറ്റികൾ അപകടകാരണമാകുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് ഉണങ്ങിയ പുല്ലിലേക്കും ചപ്പുചവറുകളിലേക്കും തീപടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പാർക്കിങ് മേഖലയിലേക്കു തീപടർന്നു വാഹനങ്ങൾക്കു തീപിടിച്ച സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വീടുകളിലെങ്കിൽ കിടക്കയിലേക്കും വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളിലേക്കും തീ വ്യാപിക്കാം.

അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താത്ത ശീതീകരണികൾ, നിലവാരമില്ലാത്ത വയറിങ്, വ്യാജ വൈദ്യുതോപകരണങ്ങൾ എന്നിവയും അപകടമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഷാർജ പൊലീസ് ഫൊറൻസിക് വിഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പാചക വാതക ചോർച്ചയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം. ചോർച്ചയുണ്ടെന്നു തോന്നിയാൽ വീട്ടിലുള്ളവരെ ആദ്യം ഒഴിപ്പിക്കുകയും സിവിൽ ഡിഫൻസിൽ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം.

സാധനങ്ങൾ വഴിമുടക്കരുത്

∙പടികളിലും നടവഴികളിലും സൈക്കിളോ മറ്റു സാധനങ്ങളോ വയ്ക്കാതിരിക്കുക. ഇതു രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ തടസപ്പെടുത്തും. താമസക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ഭീഷണിയാണെന്നു തിരിച്ചറിയണം.

∙ അഗ്നിപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി യഥാസമയം നടത്തണം. കേടായവ ഉടൻ മാറ്റി പുതിയതു സ്ഥാപിക്കുക.

∙ അംഗീകാരമില്ലാതെ താമസക്കാരുടെ സൗകര്യാർഥം പ്രത്യേക വയറിങ് നടത്തി കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുക. താങ്ങാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ ലോഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീപിടിത്ത സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

∙ സ്റ്റൗ, എസി എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധവേണം. എസി കൃത്യമായി അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തണം.

