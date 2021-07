അധ്യാപകരായി ഇനി എൻജിനീയർമാരും

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ എ‌ൻ‌ജിനിയർമാരെ അധ്യാപകരാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയുമാ‍യി കുവൈത്ത് എൻ‌ജിനിയേഴ്സ് സൊസൈറ്റി. രാ‍ജ്യത്ത് എ‌ൻ‌ജിനീയറിങ് ബിരുദധാരികളുടെ എണ്ണം വർധിക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രാലയത്തിൽ അധ്യാപകക്ഷാമം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അത്തരമൊരു നിർദേശവുമായി സൊസൈറ്റി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്.

എൻ‌ജിനിയർമാർക്ക് അധ്യാപന പരിശീലനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത്. അപ്ലൈഡ് എജ്യുക്കേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രത്യേക കോഴ്സ് ആരംഭിച്ചാൽ എ‌‌ൻ‌ജിനിയറിങ് ബിരുദധാരികൾക്ക് അധ്യാപക പരിശീലനം എളുപ്പമാകുമെന്ന് സൊസൈറ്റി മേധാവി ഫൈസൽ അൽ അത്താൽ പറഞ്ഞു.

പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ സ്വദേശി അധ്യാപകരുടെ കുറവുണ്ട്.

എ‌ൻ‌ജിനിയർമാർ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചാണ് കോളജുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. എൻ‌ജിനിയറിങ് ബിരുദധാരികളായ ഒട്ടേറെ സ്വദേശികൾ തൊഴിൽ ലഭിക്കാതെയുണ്ട്. അത്രയും തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇല്ല എന്നതും കാരണമാണ്.

അധ്യാപന പരിശീലനം ലഭ്യമാക്കിയാൽ എൻ‌ജിനിയറിങ് ബിരുദധാരികളെ ഫിസിക്സ്, മാത്‌സ്, കെമിസ്ട്രി, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, സയൻസ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ അധ്യാപകരായി നിയമിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary : Engineers to work as Teachers in Kuwait