മലബാർ ഗോൾഡിന് ഖത്തറിൽ പുതിയ ആഭരണ നിർമാണശാല

ദുബായ് ∙ പ്രതിവർഷം 5000 കിലോ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ട് മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഖത്തറിൽ പുതിയ ആഭരണ നിർമാണ കേന്ദ്രം തുടങ്ങുന്നു. മനാത്തെക് ഇക്കോണമിക് സോണിന്റെ ഭാഗമായ ബിർക്കാത്ത് അൽ അവാമർ ലോജിസ്റ്റിക് പാർക്കിൽ ഫാക്ടറിയുടെ ശിലാസ്ഥാപനം ഷെയ്ഖ് ഹമദ് നാസർ എ.എ അൽ താനി, ഷെയ്ഖ് അബ്ദുല്ല നാസർ എ.എ അൽ താനി എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു. മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്‌സ് റീജനൽ ഹെഡ് ടി.വി. സന്തോഷ്, സോണൽ ഹെഡ് ടി. നൗഫൽ, എ.കെ. ഉസ്മാൻ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. 3,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള ഫാക്ടറി അടുത്ത വർഷം ജൂലൈയിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും.

ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചാവും ആഭരണ നിർമാണം. ഖത്തറിൽ നിലവിലുള്ള നിർമാണ കേന്ദ്രത്തിന് പുറമെയാണിത്.

50 വിദഗ്ധ ആഭരണ നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളികളുള്ള നിലവിലുള്ള ഫാക്ടറിക്ക് പ്രതിവർഷം 1200 കിലോ ആഭരണ നിർമാണ ശേഷിയാണുള്ളത്. മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്‌സിന് നിലവിൽ 14 ആഭരണ നിർമാണ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്.

English summary : Malabar Gold & Diamonds to open new manufacturing facility in Qatar