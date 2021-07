വർക്ക് പെർമിറ്റിൽ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാറ്റാൻ അവസരം

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ വർക്ക് പെർമിറ്റിൽ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാറ്റുന്നതിന് മാൻ‌‌പവർ അതോറിറ്റി സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നു.

ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപന ഉടമകളോ അതോറിറ്റിയിൽ കമ്പനിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയവരോ മുഖേനയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്

. 50 വയസ്സിന് മീതെ പ്രായമുള്ളവർക്കാണ് പ്രയോജനം ലഭിക്കുക.

അതോറിറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നിശ്ചിത ഫോറത്തിലാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത്. സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കമ്പനിയാകും ഉത്തരവാദിയെന്നും അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

നേരത്തെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച പലരും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാത്തവരായുണ്ട് എന്നതും 60 കഴിഞ്ഞവർക്ക് ബിരുദം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഖാമ പുതുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതും പരിഗണിച്ചാണ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ളസൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. www.manpower.gov.kw എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഈ വർഷം ഡിസംബർ 31 വരെ സൗകര്യം നിലവിലുണ്ടാകും.

English Summary : Manpower Authority facilitates changes in educational qualification in work permit