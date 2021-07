വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ എക്സ്പോ

ദുബായ് ∙ എക്സ്പോ വിസ്മയക്കാഴ്ചകളിലേക്ക് പ്രതീക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കി ലോകരാജ്യങ്ങൾ. ലോകത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുടെ അവതരണ വേദി കൂടിയായ എക്സ്പോയിൽ യുഎഇയുടെ വക ഒന്നിലേറെ സമ്മാനങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നാണു സൂചന. വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

എക്സ്പോയിൽ പുതുമയും പ്രതീക്ഷകളും സമ്മാനിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ ഉറപ്പായും പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതാണ് എക്സ്പോ ചരിത്രവും.

എന്തായാലും, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിരീക്ഷണ ചക്രമായ 'ഐൻ ദുബായ്' ഒരുങ്ങുകയാണ്. ബ്ലൂ വാട്ടേഴ്സ് ഐലൻഡിലെ ഈ പടുകൂറ്റൻ ജയന്റ് വീലിൽ ഒരേ സമയം 1,900 പേർക്കു കയറാം. 250 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നഗരത്തിന്റെയും കടലിന്റെയും വശ്യസൗന്ദര്യം 360 ഡിഗ്രി ദൃശ്യാനുഭവത്തോടെ ആസ്വദിക്കാം. നിലവിൽ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ലാസ് വേഗസ് ഹൈ റോളറിനെക്കാൾ 83 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഐൻ ദുബായ് റെക്കോർഡിലേക്കു കറങ്ങുക.

മരുഭൂമിയിലെ കൃഷിക്കു യുഎഇ വികസിപ്പിച്ച വിളകൾ, സൗരോർജ റഫ്രിജറേറ്റർ, സംസാരവൈകല്യമുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ നിർമിതബുദ്ധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഉപകരണം, സ്മാർട് പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമാർജനം എന്നിവയെല്ലാം സന്ദർശകർക്ക് പുതുമകളാകും.

ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതിയ എക്സ്പോ നേട്ടങ്ങൾ



∙ 1876ൽ ഫിലാഡൽഫിയ എക്സ്പോയിലാണ് അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാംബെൽ ടെലിഫോൺ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഹീൻസ് ടുമാറ്റൊ കെച്ചപ്പിന്റെ അവതരണവും ഇവിടെയായിരുന്നു.



∙ 1901 ന്യൂയോർക്ക് എക്സ്പോയിൽ തോമസ് ആൽവ എഡിസൻ എക്സ്റേ മെഷീൻ അവതരിപ്പിച്ചു.

∙ 1937ൽ പാരിസ് എക്സ്പോയിലാണ് പിക്കാസോ.ുടെ പ്രശസ്ത ചിത്രമായ 'ഗ്വേർനിക' ലോകം കണ്ടത്. നാത്സി ക്രൂരതകൾ, ആഭ്യന്തര യുദ്ധം, ജീവിതത്തിലെ സങ്കീർണതകൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിഖ്യാത ചിത്രമാണിത്.

∙ 1906 മിലാൻ എക്സ്പോ: ഇലക്ട്രിക് ട്രാം വേ.

∙ 1915 സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ എക്സ്പോ: ടവർ ഓഫ് ജുവൽസ്, പാലസ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ്.

∙ ജർമൻകാരനായ ആന്റ്വൻ ഫോയിഷ്്വാംഗർ രുചികരമായ ഹോട്ട് ഡോഗ് ജനപ്രിയമാക്കിയതും ഈ എക്സ്പോയിൽ. ചൂടോടെ തയാറാക്കിയ ഹോട്ട് ഡോഗ്, കൈ പൊള്ളാതിരിക്കാൻ ബണ്ണിലാക്കി വ്യത്യസ്ത ചേരുവകളോടെ നൽകിയത് വൻ തരംഗമായിരുന്നു.

∙ 1933 ഷിക്കാഗോ എക്സ്പോ: േഹാംസ് ഓഫ് ടുമോറോ. ഗ്രാമീണ രീതിയിലുള്ള വീടുകൾ, നടവഴികൾ, വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പാർപ്പിട സമുച്ചയം.

∙1964 ന്യൂയോർക്ക്: വ്യക്തികൾക്കു പരസ്പരം കാണാവുന്ന പിക്ചർ ഫോൺ. വിഡിയോ കോളുകൾ എന്ന ആശയം കൂടുതൽ സജീവമായി.

∙ 1970 ഒസാക എക്സ്പോ: വിപ്ലവകരമായ മൊബൈൽ ഫോൺ, ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ. അബുദാബി പവിലിയൻ തുറന്ന ആദ്യ എക്സ്പോയെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.



∙ 2015 മിലാൻ എക്സ്പോ: സോളർ ട്രീ.

എക്സ്പോയുടെ പേരിലും തൊഴിൽത്തട്ടിപ്പ്



ദുബായ് ∙ എക്സ്പോയിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജ അറിയിപ്പുകളിൽ വഞ്ചിതരാകരുതെന്ന് സംഘാടകർ. ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ പൊലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. തൊഴിലാളി ക്ഷേമത്തിനു മുൻഗണന നൽകിയാണു എക്സ്പോയുടെ പ്രവർത്തനമെന്നും പണം ഈടാക്കി നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : Millions of visitors to join Expo 2020 in Dubai