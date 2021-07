ഒമാനിലേക്ക് വരുന്നതിനുള്ള നടപടികളില്‍ മാറ്റമില്ല: സുപ്രീം കമ്മിറ്റി

മസ്‌കത്ത് ∙ ഒമാനില്‍ സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ദിവസങ്ങളില്‍ കോവിഡ് വാക്‌സീനേഷൻന് താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവയ്ക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഡോ. അഹമദ് ബിന്‍ മുഹമ്മദ് അല്‍ സഈദി പറഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റ് അവസാനത്തോടെ മുന്‍ഗണനാ വിഭാഗത്തിലെ 65 മുതല്‍ 70 ശതമാനം വരെ ആളുകള്‍ക്ക് വാക്‌സീന്‍ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഒമാനിലേക്ക് വരുന്നവര്‍ക്കുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ മാറ്റമില്ലെന്നും സുപ്രീം കമ്മിറ്റി സമ്മേളനത്തില്‍ ആരോഗ്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് 1,266,293 പേര്‍ വാക്‌സീന്‍ സ്വീകരിച്ചു. ഈദ് ആഘോഷങ്ങളിലെ ഒത്തുചേരലുകള്‍ കോവിഡ് ബാധയും മരണങ്ങളും ഉയരാനിടയാക്കും. ഒമാനില്‍ മാത്രമല്ല അടച്ചിടല്‍ ഉള്ളത്. രോഗവ്യാപന സാഹചര്യം സംബന്ധിച്ച സൂചനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സുപ്രീം കമ്മിറ്റി കൂടുതല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. രാത്രികാല ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പുതിയ കേസുകള്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായകമായി.

ഇതിനോടകം ഒരു ദശലക്ഷത്തില്‍ പരം ഡോസ് വാക്‌സീന്‍ ഒമാനിലെത്തിയതായും ആരോഗ്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വര്‍ഷാവസാനത്തോടെ ഏഴ് ദശലക്ഷം വാക്‌സീന്‍ ഒമാന്‍ സ്വന്തമാക്കും. ഇതില്‍ 4,200,000 ഡോസ് ഫൈസര്‍ വാക്‌സീന്‍ ആയിരിക്കും. പ്രത്യേക ആരോഗ്യ കാരണങ്ങളില്ലാതെ വാക്‌സീന്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ വിസമ്മതിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരായ നടപടികള്‍ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും.

നിലവിലെ തരംഗത്തില്‍ മുന്‍ തരംഗത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മരണ നിരക്ക് 372 ശതമാനം വര്‍ധിച്ചു. വാക്‌സീന്‍ സ്വീകരിച്ചവര്‍ക്കും ഒമാനിലേക്ക് വരുന്നതിനുള്ള നടപടികളില്‍ ഓഗസ്റ്റ് അവസാനം വരെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകില്ല. സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ഡൗണ്‍ സമയങ്ങളില്‍ ഗവര്‍ണറേറ്റുകള്‍ക്കിടയില്‍ ചെക്ക്‌പോയിന്റുകളുണ്ടാകും. വിലായത്തുകളില്‍ പൊലീസ് പട്രോളിങ് നടത്തും. മാനുഷിക പരിഗണന ആവശ്യമായ കേസുകളില്‍ ഇളവുകള്‍ അനുവദിക്കും.

ആശുപത്രികള്‍, ഫാര്‍മസികള്‍, ഇന്ധന സ്റ്റേഷന്‍, വാട്ടര്‍ സ്റ്റേഷന്‍, ഫാക്ടറികള്‍, വെയര്‍ഹൗസ്, അത്യാവശ്യ വസ്തുക്കള്‍ കടത്തുന്ന മുന്ന് ടണ്ണില്‍ അധികം ഭാരമുള്ള ട്രക്ക് എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ലോക്ക്ഡൗണ്‍ സമയം ഇളവ് ലഭിക്കും.

വാണിജ്യ-വ്യവസായ-നിക്ഷേപ പ്രോത്സാഹന വകുപ്പ് മന്ത്രി ഖൈസ് ബിന്‍ മുഹമ്മദ് അല്‍ സഈദി, ലോകാരോഗ്യ സംഘടന റീജ്യനല്‍ ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. അഹമദ് ബിന്‍ സാലിം അല്‍ മന്ദരി, പൊലീസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ഓപറേഷന്‍സ് അസി. ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ജനറല്‍ മേജര്‍ ജനറല്‍ അബ്ദുല്ല ബിന്‍ അലി അല്‍ ഹര്‍തി, ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഡോ. സൈഫ് ബിന്‍ സാലിം അല്‍ അബ്രി, മസ്‌കത്ത് നഗരസഭാ ചെയര്‍മാന്‍ എന്‍ജി. ഇസ്സാം ബിന്‍ സഊദ് അല്‍ സദ്ജലി എന്നിവരും വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

