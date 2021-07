അബുദാബി∙ ഷെയ്ഖ് സായിദ് ടണലിന്റെ വേഗപരിധി മാറ്റിയിട്ടില്ലെന്നും വ്യാജപ്രചാരണത്തിൽ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും അബുദാബി പൊലീസ്. മണിക്കൂറിൽ 80 കിലോമീറ്റർ വേഗപരിധി തുടരും. ഔദ്യോഗികമല്ലാത്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നിയമലംഘകർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

English Summary : No change in speed of radar control on Sheikh Zayed Tunnel says Abu Dhabi Police