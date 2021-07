വ്യത്യസ്ത വാക്സീനുകൾ എടുക്കുന്നതിന് അനുമതി

റിയാദ്∙ സൗദിയിൽ വ്യത്യസ്ത വാക്സീനുകൾ എടുക്കുന്നതിനു ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകി. അസ്ട്രാ സെനക ആദ്യ ഡോസ് എടുത്തവർക്ക് രണ്ടാം ഡോസായി ഫൈസറാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിവരുന്നത്.

ഫൈസർ എടുത്തവർക്ക് തിരിച്ചും നൽകുന്നുണ്ട്. ആദ്യ ഡോസ് എടുത്ത വാക്സീൻ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഇതേ വാക്സീൻ തന്നെ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇവ ലഭ്യമാകുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് എടുക്കാനും അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വ്യത്യസ്ത വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുമെന്ന് ഓക്സഫഡ് സർവകലാശാല നടത്തിയ കോം കോവ് പഠന റിപ്പോർട്ടും പുറത്തുവന്നു. അതേസമയം ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് സൗദി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അംഗീകരിച്ച 2 ഡോസ് വാക്സീൻ എടുത്തുവരുന്നവർക്ക് ക്വാറന്റീൻ വേണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു‌.

English Summary: Saudi Arabia approves use of two different COVID vaccines for first and second doses.