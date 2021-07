സൗദിയിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജോലിക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നിയന്ത്രണം

റിയാദ്∙ സൗദിയിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും ബംഗ്ലാദേശുകാരുടെയും എണ്ണം 40%ൽ കൂടാൻ പാടില്ലെന്ന നിയമം വരുന്നു. യെമൻ, ഇത്യോപ്യ പൗരന്മാർ 25%ൽ കൂടാൻ പാടില്ല.

മാനവശേഷി സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം ഇതുസംബന്ധിച്ച പരിധി ഖിവ പോർട്ടലിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. പുതിയ നിർദേശം അനുസരിച്ച് ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്താൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു നോട്ടിസ് ലഭിച്ചുതുടങ്ങി. നിലവിലുള്ളവരുടെ വീസ പുതുക്കുന്നതിനു തടസ്സമില്ല. എന്നാൽ ഈ അനുപാതപ്രകാരമായിരിക്കും പുതിയ വീസ അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുക.

സ്വദേശിവൽക്കരണ പദ്ധതിയായ നിതാഖാത് മൂലം നിരവധി ഇന്ത്യക്കാർക്കു ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ നിബന്ധന മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ ഇന്ത്യക്കാർക്കു തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടാനിടയാക്കും.

നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ കൂടുതൽ ജീവനക്കാരുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു ഒരേ രാജ്യക്കാർക്കു പുതിയ വീസ നൽകുകയോ ജോലിമാറ്റം അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. പകരം പുതിയൊരു രാജ്യക്കാരെ എടുക്കാനായിരിക്കും നിർദേശിക്കുക.

