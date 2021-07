ദോഹ ∙ ഖത്തറില്‍ ഒരാള്‍ കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു. പ്രതിദിന കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 97. വിദേശങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയ 37 പേരുള്‍പ്പെടെയാണ് 97 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 133 പേര്‍ സുഖം പ്രാപിച്ചു. നിലവില്‍ 1,513 പേരാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. 37 പേരാണ് തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലുള്ളത്. മരണനിരക്ക് 599.

