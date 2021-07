ഡിഎസ്എസിൽ വ്യായാമവും ചെയ്യാം വിലക്കുറവിൽ സാധനങ്ങളും വാങ്ങാം

ദുബായ് ∙ ദുബായ് സമ്മർ സർപ്രൈസസിനോട് (ഡിഎസ്എസ്) അനുബന്ധിച്ച് ഫിറ്റ്നസ് ചാലഞ്ചും മുന്നോട്ട്.

ഇത്തവണത്തെ വേനൽ വിസ്മയ പരിപാടികളിൽ യോഗ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി. സെപ്റ്റംബർ 4 വരെ നീളുന്ന മേളയിൽ വിവിധ മാളുകളിൽ നിന്നു വൻ വിലക്കുറവിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം.

കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അവബോധം നൽകാൻ കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വ്യായാമ പരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ദുബായ് ഓപ്പറയിൽ 16, 17 തീയതികളിൽ സംഗീത പരിപാടികളോടു കൂടിയ യോഗ സംഘടിപ്പിക്കും. വൈകിട്ട് 7 മുതൽ 8വരെ വ്യായാമവും 8 മുതൽ 9 വരെ ഉല്ലാസപരിപാടികളും നടക്കും. 199 ദിർഹമാണു പ്രവേശന നിരക്ക്.

പാം ജുമൈറ നഖീൽ മാളിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ദ് പാമിൽ 23, 24 തീയതികളിൽ പ്രത്യേക പരിപാടികൾ ഉണ്ടാകും. 149 ദിർഹമാണു പ്രവേശന നിരക്ക്. രണ്ടിടങ്ങളിലും പ്രവേശനത്തിന്: www.coredirection.com/dss-fitness-beyond.

വിവിധ മാളുകളോടനുബന്ധിച്ചും വ്യായാമ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും.അതേസമയം, മാളുകളിലടക്കം ഷോപ്പിങ്ങിനു തിരക്കേറി. 4,000ൽ ഏറെ ചില്ലറ വിൽപനശാലകളിലും ഓഫർ മേളകളുണ്ട്. ഇബ്നു ബത്തൂത്ത മാൾ, നഖീൽ മാൾ, ഔട്‌ലറ്റ്മാൾ, അൽ ബുസ്താൻ സെന്റർ, അൽ ഗുറൈർ സെന്റർ, അൽ വർഖ സിറ്റി മാൾ, ബുർജ് മാൻ സെന്റർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആകർഷക സമ്മാനങ്ങളുമായാണ് വിൽപന.

ചിലയിടങ്ങളിൽ 10,000 ദിർഹത്തിന്റെ നറുക്കെടുപ്പുമുണ്ട്. എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി ക്യുആർ 50 ആഡംബര കാർ സ്വന്തമാക്കാനും അവസരം ലഭിക്കും.

