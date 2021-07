ദോഹ ∙ വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍ ആറു മാസത്തില്‍ കുറഞ്ഞ കാലയളവില്‍ താമസിച്ചശേഷം ഖത്തറിലേക്കു തിരികെയെത്തുന്ന പ്രവാസി താമസക്കാര്‍ക്കും വര്‍ക്ക് വീസയിലെത്തുന്ന സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കും കാലാവധിയുള്ള റസിഡന്‍സ് പെര്‍മിറ്റ് കൈവശമുണ്ടെങ്കില്‍ രാജ്യത്തേക്കു പ്രവേശിക്കാന്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ എക്‌സെപ്ഷനല്‍ എന്‍ട്രി പെര്‍മിറ്റ് വേണ്ടെന്ന് അധികൃതര്‍. ജൂലൈ 12 മുതലാണ് പുതിയ വ്യവസ്ഥ പ്രാബല്യത്തിലാകുന്നത്.

ഖത്തര്‍ ടെലിവിഷന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ട് പാസ്‌പോര്‍ട്ട് വകുപ്പ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ കാര്യ മേധാവി മേജര്‍ അബ്ദുല്ല അല്‍ ജാസ്മിയാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അതേസമയം ആറു മാസത്തിലധികമായി ഖത്തറിന് പുറത്തു താമസിച്ച ശേഷം മടങ്ങിയെത്തുന്നവര്‍ക്കും റസിഡന്‍സ് പെര്‍മിറ്റ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞവര്‍ക്കും നേരത്തെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയാല്‍ മാത്രമേ പ്രവേശനം അനുവദിക്കൂ. ഹുക്കുമി വെബ്‌സൈറ്റ്, മെട്രാഷ് 2 എന്നിവ മുഖേന നിശ്ചിത ഫീസ് അടച്ച് പ്രവേശന നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കണം.

English Summary: Exceptional entry permit not required for those out of Qatar for less than six months