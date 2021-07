ദുബായ് ∙ ഖിസൈസിലെ 10–ാം നമ്പർ സ്ട്രീറ്റിലെ അല്‍നഹ്ദ സെന്ററില്‍ ദുബായ് ഹെല്‍ത്ത് അതോറിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തോടെയുള്ള 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കോവിഡ്19 ഡ്രൈവ് ത്രൂ ആർടി– പിസിആർ പരിശോധനാ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു. വാഹനത്തിൽ‍ നിന്നിറങ്ങാതെ തന്നെ പരിശോധന നടത്താമെന്നതാണ് ഈ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ യാത്രകൾക്കും മറ്റും പിസിആർ പരിശോധന നടത്തുന്നവർക്ക് ഇത് വലിയ ആശ്വാസമാകുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

110 ദിർഹമാണ് ഫീസ്. സ്രവം എടുത്തതിന് ശേഷം 12 മുതല്‍ 24 മണിക്കൂറിനകം ഫലം ലഭ്യമാകും. യുഎഇ ഗവണ്‍മെന്റ് നിര്‍ദേശത്തെ തുടര്‍ന്ന് ദുബായില്‍ പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ കേന്ദ്രം യാഥാർഥ്യമായത്. അൽനഹ്ദ സെന്ററിൽ നിലവിൽ ദുബായ് സാമ്പത്തിക വികസന വിഭാഗം, ദുബായ് ആരോഗ്യവിഭാഗം, ദുബായ് സിവിൽ ഡിഫൻസ്, എമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടർ, ദുബായ് പബ്ലിക് നോട്ടറി, ദുബായ് കോർട്ട് തുടങ്ങിയ ഗവണ്മെന്റ് സേവനങ്ങളാണുള്ളത്. ഇതിനു പുറമെ ഡ്രൈവ് ത്രൂ ആർ ടി– പി സി ആർ സൗകര്യവും കൂടെ വരുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ സേവനങ്ങൾ ഒരു കുടകീഴിൽ ലഭ്യമാകും.



ഫോൺ: ടോള്‍ ഫ്രീ: 800 (ഗൾഫ്) 4853. 058 116 1176, 04 263 7677, 04 263 7678. ഇമെയില്‍: drivethrupcr@alnahdacentre.com, info@alnahdacentre.com.



ചെയർമാൻ ഷംസുദ്ദീൻ ബിൻ മുഹ് യുദ്ദീൻ, എംഡി റിസാബ് അബ്ദുല്ല, സിഇഒ നബീൽ അഹമദ് മുഹമദ്, എക്സി.ഡയറക്ടർ റാഷിദ് ബിൻ അസ് ലം, ജനറൽ മാനേജർ ഷമീം യൂസഫ്, എസ്ആർഎൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് ഡയറക്ടർ ഒാഫ് ലബോറട്ടറി ഡോ.ഉദയ് സുധാകർ, മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ ടി.പ്രസാദ് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: New 24 hour drive through test centre opens in dubais al qusais