വ്യാജവാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ ഒരു വർഷം തടവ്

ദുബായ്∙കിംവദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ ഒരു വർഷം തടവുശിക്ഷയെന്ന് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ. വ്യാജവാർത്തകളോ ഊഹാപോഹങ്ങളോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.

വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും അറിയാൻ രാജ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ സ്രോതസ്സുകളെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടതെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

വ്യാജവാർത്തകൾ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിലും സമൂഹത്തിലും സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പ്രവചിക്കാനാവില്ല. സമൂഹത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പിനെയും ഇതു ബാധിക്കും. ഫെഡറൽ ശിക്ഷാ നിയമം 198 അനുസരിച്ച് വ്യാജവാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഗുരുതര കുറ്റമാണ്. പിടിയിലാകുന്നവരുടെ കേസ് കോടതികളിലേക്കു മാറ്റും.

താമസ കുടിയേറ്റ നിയമം ലംഘിച്ചു രാജ്യത്തു കഴിയുന്നവർക്ക് പൊതുമാപ്പ് നൽകിയെന്ന വ്യാജവാർത്തയാണ് അടുത്തിടെ പ്രചരിച്ചത്. അധികൃതർ ഇതു നിഷേധിച്ചു. മുൻകാലങ്ങളിൽ നൽകിയ പൊതുമാപ്പ് വാർത്തകൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയായിരുന്നു പ്രചാരണം.

ഷെയ്ഖ് സായിദ് റോഡ് ടണലിലെ വേഗപരിധിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയെന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു വ്യാജവാർത്ത. വേഗപരിധി മണിക്കൂറിൽ 80 കിലോമീറ്റർ തന്നെയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : One year jail term for spreading false rumours, says public prosecution