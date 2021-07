മസ്കത്ത് ∙ ഒമാനിൽ കോവിഡ് വാക്സീന്റെ ആദ്യ ഡോസ് സ്വീകരിച്ചവർക്ക് സലാല, കസബ് വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കുള്ള ആഭ്യന്തര സർവീസുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുമതി. ദോഫാർ, മുസണ്ടം ഗവർണറേറ്റുകളിലെ താമസക്കാർക്ക് ഇതു ബാധകമല്ല.

ഒമാൻ അംഗീകരിച്ച വാക്സീന്റെ 2 ഡോസും സ്വീകരിച്ച ജിസിസി പൗരന്മാർക്കും ആഭ്യന്തര സർവീസുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യാം.

English Summary : People who received first dose of vaccine can travel in domestic services in Oman