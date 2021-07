അപകടം അരികെ ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ ഫോൺ ഉപയോഗം വേണ്ട

ദോഹ∙ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ കൂടി അപകടത്തിലാകാൻ ഇതു കാരണമാകും. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ ചെയ്യുകയോ മെസേജ് ശ്രദ്ധിക്കുകയോ പാടില്ലെന്നും നിർദേശിച്ചു.



മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടും നിയമലംഘനങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി.

ലോകത്ത് വാഹനാപകടങ്ങളിൽ പ്രതിവർഷം 13 ലക്ഷത്തിലേറെ പേർ മരിക്കുന്നതായാണ് യുഎൻ റിപ്പോർട്ട്. ഇതിലേറെയും 15നും 29നും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ളവരാണ്. അപകടമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ പലപ്പോഴും മൊബൈൽ ഫോണാണ് പ്രധാന വില്ലൻ.

English Summary : Ministry of Interior warns against using mobile phones while driving