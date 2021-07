ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷമാക്കി ഇഡിഇ ഫേഷ്യൽ സ്കാനർ പരിശോധന

അബുദാബി∙ മുസഫ വ്യവസായ മേഖലാ റോഡുകളിൽ പുതുതായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇഡിഇ ഫേഷ്യൽ സ്കാനർ പരിശോധന ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷമാക്കി. പ്രാദേശിക റോഡുകളെല്ലാം അടച്ച് ‍ഡൽമ മാൾ (ഐകാ‍ഡ്), കെഎം ട്രേഡിങ്, കാപിറ്റൽമാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് മുസഫയിലേക്കുള്ള പ്രധാന 3 പാതകളിലാണു പരിശോധന.

പൊരിവെയിലത്ത് പ്രവേശന കവാടത്തിലായിരുന്നു ആദ്യ പരിശോധന. ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷമായതോടെ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് എബൗട്ടിനു തൊട്ടുമുന്നിലേക്കു മാറ്റിയെങ്കിലും തിരക്കിനു കുറവില്ല. റോഡിൽ വലിയ ടെന്റ് ഒരുക്കിയാണ് പരിശോധന തുടരുന്നത്.

യാത്രക്കാരെ മുഴുവൻ സ്കാൻ ചെയ്ത ശേഷമേ കടത്തിവിടൂ. ഇതുമൂലം വാഹനങ്ങളുടെ നിര പ്രധാന റോഡുകളിലേക്കും പാലത്തിലേക്കും എതിർവശത്തുള്ള മുസഫ റസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലേക്കും നീണ്ടു. ദുബായ്–അബുദാബി റോഡിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ പരിശോധനയ്ക്കു സമാനമായി ഓരോ ട്രാക്കിലും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫോണിൽ യാത്രക്കാരെ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു. സ്കാനറിൽ പച്ച തെളിഞ്ഞാൽ രോഗമില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാം. ചുവപ്പ് തെളിയുന്നവരുടെ തിരിച്ചറിയൽ പകർപ്പെടുത്തുവയ്ക്കും.

24 മണിക്കൂറിനകം പിസിആർ പരിശോധന നടത്തി അതിലും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ സമയങ്ങളിൽ വാഹനത്തിൽ 10–20 മിനിറ്റ് യാത്രാ ദൈർഘ്യമുള്ളിടത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ഇപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ വരെ എടുക്കുന്നുണ്ട്.

അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് മുസഫയിലേക്കു പോകാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയായെന്നു സാധാരണക്കാരും ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷമായത് ബിസിനസിനെ കാര്യമായി ബാധിച്ചതായി കച്ചവടക്കാരും പറഞ്ഞു. പുറത്ത് താമസിച്ച് വ്യവസായ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്താൻ 2 മണിക്കൂർ മുൻപ് ഇറങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയാണ്.

സെയിൽസ്മാൻമാരുടെയും വിതരണക്കാരുടെയും യാത്രയാണ് കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലായത്. ഉപഭോക്താക്കൾ വരാതായതോടെ ഈ മേഖലയിലെ റസ്റ്ററന്റ് ബിസിനസ്സിനെയും കാര്യമായി ബാധിച്ചു.

English Summary: Abu Dhabi deploys scanners in public places to detect covid in seconds.