വിദേശത്ത് കുടുങ്ങിയ ആരോഗ്യജീവനക്കാരെ തിരികെ എത്തിക്കണം

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ വിദേശത്ത് കുടുങ്ങിയ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിലെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരെയും കുവൈത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അധികൃതർ മന്ത്രിസഭയോട് അഭ്യർഥിച്ചു.

വിദേശികളായ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ടെക്നീഷ്യന്മാരും ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ പേർ അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. വിമാന സർവീസ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ തിരിച്ചുവരവിന് പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് അവർ.

അതേസമയം ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയാണെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഈ വിഭാഗത്തിൽ‌പ്പെട്ടവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുവൈത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

