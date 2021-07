ഖത്തറിൽ കുടുംബ, ടൂറിസ്റ്റ് വീസ സേവനം ഇന്നുമുതൽ

ദോഹ∙ ഖത്തറിൽ ഇന്നു മുതൽ കുടുംബ, ടൂറിസ്റ്റ് വീസകൾക്കുള്ള സേവനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കും. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നീണ്ട മാസങ്ങളായി നിർത്തിവച്ച സേവനമാണ് പുനരാരംഭിക്കുന്നത്.

അതേസമയം വീസ ലഭിക്കുന്നവർ പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നിഷ്‌കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന യാത്രാ, പ്രവേശന, ക്വാറന്റീൻ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചു. വാക്‌സിനെടുക്കാത്ത സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ല. വാക്‌സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് ദോഹയിലെത്തുമ്പോഴുള്ള ക്വാറന്റീൻ ഇളവും ഇന്നു മുതൽ പ്രാബല്യത്തിലാകും.

രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ യാത്രക്കാരും ഇന്നു മുതൽ ഇഹ്‌തെറാസ് വെബ്‌സൈറ്റ് മുഖേന ഇ-റജിസ്‌ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുകയും വേണം. യാത്രയ്ക്ക് കുറഞ്ഞത് 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ റജിസ്‌ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ.

English Summary: Qatar to resume issuing tourist and family visas from Today.