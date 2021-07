സൗദിയിൽ എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സീൻ

റിയാദ് ∙ സൗദിയിൽ പ്രായഭേദമില്ലാതെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിനേഷൻ ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങി. 40 വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്ക് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഇതുവരെ റജിസ്‌ട്രേഷൻ അനുവദിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നലെ മുതൽ എല്ലാ പ്രായപരിധിൽ പെട്ടവർക്കും 'സിഹ്ഹത്തീ' ആപ്ലികേഷൻ വഴി വാക്സിനേഷൻ ബുക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്ത് എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും രണ്ടാം ഡോസ് ലഭ്യമാണെന്ന് സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ട്വീറ്റിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

രണ്ടാം ഡോസ് കൂടുതൽ പേർക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്നതോടെ സാമൂഹിക പ്രതിരോധ ശേഷിയിലേക്ക് രാജ്യം കടക്കും. ഇത് കോവിഡിനെതിരെ തുടക്കം മുതൽ സൗദി സ്വീകരിച്ച നടപടികളു‍െട തുടർച്ചയാണെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. വാക്സിനേഷൻ യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടി രാജ്യത്ത് 587 ലധികം വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതേസമയം വാക്സീൻ പൂർത്തിയാക്കിയവരും പ്രതിരോധ മുൻകരുതൽ നടപടികളിൽ വീഴ്ച വർത്തരുതെന്ന് മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

English Summary: Saudi Astarts giving second dose of vaccine for all age groups