മക്ക∙ ഹജ് തീർഥാടകരുടെ സേവനത്തിനായി 50 ആംബുലൻസുകളും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ 750 ജീവനക്കാരെയും സജ്ജമാക്കിയതായി സൗദി റെഡ് ക്രസന്റ് സൊസൈറ്റി.

മക്ക, മിന, മുസ്ദലിഫ, അറഫ എന്നീ കേന്ദ്രങ്ങളിലായാണ് ഇത്രയും ആംബുലൻസിനെയും ജീവനക്കാരെയും വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജീവനക്കാരിൽ 34% വനിതകളാണ്.

English Summary: Saudi Red Crescent Authority ready for Hajj with 750 manpower and 50 ambulances.