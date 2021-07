നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നതടക്കം സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കും

മസ്കത്ത് ∙ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നതടക്കം സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ഒമാനും സൗദിയും തമ്മിൽ ധാരണ. മേഖലയുടെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും സംരക്ഷിക്കാൻ യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കും. വികസന-സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾക്കു സംയുക്തമായി രൂപം നൽകാനും ഒമാൻ സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരിഖ് അൽ സെയ്ദും സൗദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവും തമ്മിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തീരുമാനിച്ചു.

നിയോം കൊട്ടാരത്തിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സൗദി കിരീടാവകാശിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ രാജകുമാരൻ, രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾ, മന്ത്രിമാർ, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. സുൽത്താന്റെ സന്ദർശനത്തിനു മുന്നോടിയായി ഒമാൻ ഗതാഗതമന്ത്രി സൗദ് ഹമൌദ് അൽ മാവാലി, സൗദി ഗതാഗതമന്ത്രി സാലിഹ് നാസർ അൽ ജാസർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നേരത്തേ നടന്ന ഓൺലൈൻ ചർച്ചയിൽ പെട്രോകെമിക്കൽസ്, പാരമ്പര്യേതര ഊർജം, ലോജിസ്റ്റിക്സ് മേഖലകളിലെ സഹകരണത്തിനും സാമ്പത്തിക സോണുകളെയും ഫ്രീസോണുകളെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് വിമാന, കപ്പൽ സർവീസുകൾക്കും ധാരണയിലെത്തിയിരുന്നു.

ഒമാൻ വിഷൻ 2040, സൗദി വിഷൻ 2030 എന്നിവയുടെ ഭാഗമായി ഒട്ടേറെ കർമപരിപാടികൾക്കു രൂപം നൽകുന്നുണ്ട് സൽമാൻ രാജാവിന്റെ പ്രത്യേക ക്ഷണപ്രകാരം 2 ദിവസത്തെ ഒദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ സുൽത്താൻ ഹൈതമിന് ഊഷ്മള വരവേൽപ്പാണു ലഭിച്ചത്. അധികാരമേറ്റശേഷം സുൽത്താൻ ആദ്യമായി നടത്തിയ വിദേശ സന്ദർശനം എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. സുൽത്താന്റെ വിമാനത്തെ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ നിന്നു സൗദി പോർവിമാനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് ആനയിച്ചത്.

നിയോം വിമാനത്താവളത്തിൽ കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സുൽത്താൻ ഹൈതമിനെ സ്വീകരിച്ചു. തുടർന്നു സൗദി റോയൽ ഗാർഡിന്റെ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ സ്വീകരിച്ചു. സൈനിക വാഹനങ്ങളുടെയും വിമാനങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ആനയിച്ചത്.

English Summary: Sultan Haitham of Oman meets Saudi King Salman on first official trip.