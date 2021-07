ഒമാൻ സുൽത്താന് സൗദിയിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം; ഒമാൻ-സൗദി ഏകോപന സമിതി നിലവിൽ വന്നു

നിയോം ∙ സൗദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവിന്റെ ക്ഷണപ്രകാരം ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിന് എത്തിയ ഒമാൻ സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരീഖ് അൽ സെയ്ദിന് നിയോമിൽ ഉജ്വല സ്വീകരണം. സൽമാൻ രാജാവും ഒമാൻ സുൽത്താനും സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചർച്ച നടത്തി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചരിത്രപരവും സുദൃഢവുമായ ബന്ധം അവലോകനം ചെയ്തു. സംയുക്ത സഹകരണത്തിനുള്ള സാധ്യതകളും വിവിധ മേഖലകളിൽ അവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള വഴികളും ചർച്ച ചെയ്തു.

നിശ്ചിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് പരസ്പര സഹകരണം വ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ചർച്ചയിൽ വന്നതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കൂട്ടത്തിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ പൊതു താൽ‌പര്യങ്ങൾ‌ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ‌ സുദൃഢവുമായ ബന്ധം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമുള്ള ഉപാധികളും ചർച്ചയിൽ വന്നു. അധികാരമേറ്റതിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഒമാൻ ഭരണാധികാരി സൗദിയിൽ എത്തുന്നത്

ഇത് ചരിത്ര സന്ദർശനം

മേഖലയിലെ സുരക്ഷ ഉൾപ്പെടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സംയോജനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനും ഈ സന്ദർശനം ഉപകരിക്കുമെന്നു സൗദി അഭ്യന്തര മന്ത്രി പ്രിൻസ് അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ സഊദ് ബിൻ നായിഫ് പറഞ്ഞു. സൗദിയും ഒമാനും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരമായ ബന്ധത്തിന്റെയും പരസ്പര ഐക്യത്തിന്റെയും ആഴം സന്ദർശനത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സൽമാൻ രാജാവിന് ഒമാന്റെ ബഹുമതി

ഇരു ഹറാമുകളുടെ രക്ഷാധികാരി സൽമാൻ രാജാവിന് ഒമാൻ ഉന്നത ബഹുമതി നൽകി ആദരിച്ചു. ഒമാന്റെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ അൽ സഈദ് അവാർഡാണ് ഒമാൻ ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവിന് സമ്മാനിച്ചത്. കൂട്ടത്തിൽ ഒമാൻ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന അബ്ദുൽ അസീസ് രാജാവിന്റെ മാലയും സമ്മാനിച്ചു. സൗദിയുടെ ഉന്നത ബഹുമതി കിങ് അബ്ദുൽ അസീസ് അവാർഡ് സൽമാൻ രാജാവ് ഒമാൻ ഭരണാധികാരി ഹൈതം ബിൻ താരീഖിനും സമ്മാനിച്ചു.

സൗദി-ഒമാൻ ഏകോപന സമിതി

സൗദി-ഒമാൻ ഏകോപന സമിതി രൂപീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പ്രിൻസ് ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ ബിൻ അബ്ദുല്ല, ഒമാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയ്യിദ് ബദർ ബിൻ ഹമദ് അൽ ബുസൈദി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു. സൗദിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രിൻസ് അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ സഊദ് ദ് ബിൻ നായിഫ് ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ്, ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് ഡോ. മുസീദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ- ഐബാൻ, വാണിജ്യ മന്ത്രി ഡോ. മാജിദ് ബിൻ അബ്ദുല്ല അൽ ഖസബി എന്നിവരും ഒമാന്റെ പ്രതിരോധ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി സയ്യിദ് ഷിഹാബ് ബിൻ താരിഖ് അൽ സെയ്ദ്, റോയൽ കോടതി ദിവാൻ മന്ത്രി സിയാദ് ഖാലിദ് ബിൻ ഹിലാൽ അൽ ബുസൈദി, റോയൽ ഓഫീസ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് അൽ നുമാനി, അഭ്യന്തര മന്ത്രി സയ്യിദ് ഹമൂദ് ബിൻ ഫൈസൽ അൽ ബുസൈദി എന്നിവരും സംബന്ധിച്ചു.

ഭാവിയിലേക്കു കൈകോർത്ത് സൗദിയും ഒമാനും

നിക്ഷേപമുൾപ്പെടെ പുതിയ സഹകരണ മേഖലകൾ തുറന്ന് ഒമാനും സൗദിയും. സൽമാൻ രാജാവിന്റെ ക്ഷണപ്രകാരം ഒമാൻ സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരീഖ് അൽ സെയ്ദ് റിയാദിൽ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയതോടെ വിവിധ മേഖകളിൽ പുതിയ ചക്രവാളം തീർക്കാനുള്ള ധാരണകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവച്ചു. ഉഭയകക്ഷി സഹകരത്തിനും പുറമെ മേഖലയുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിസിച്ചും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലെ ബന്ധങ്ങൾ സുദൃഢമാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു ചർച്ച നടത്തി. പ്രാദേശികവും രാജ്യാന്തരവുമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഏറെക്കുറെ സമാന കാഴ്‌ചപ്പാടുകൾ ഉള്ള ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ഭരണാധികാരികളുടെ കൂടിക്കാഴ്ച ഈ സമയത്ത് വളരെയധികം പ്രധാനവുമുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ അധികാരമേറ്റതിനുശേഷം ഒമാൻ ഭരണാധികാരിയുടെ ആദ്യ സൗദി സന്ദർശനമാണിത്. പ്രാദേശിക സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്. രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, ആരോഗ്യ രംഗത്തെ വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. ഒപ്പം ഭരണ പാരമ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും മാറ്റത്തിന്റെയും ആധുനികവൽകരണത്തിന്റെയും കൂടെ സഞ്ചരിക്കുക എന്നതും വെല്ലുവിളിയാണ്. ഒമാൻ വിഷൻ 2040 ഉം സൗദി വിഷൻ 2030 ഉം സമാനമായ സമീപനങ്ങളും വ്യാപാര, നിക്ഷേപ മേഖലകളിലെ അവസരങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ എണ്ണ ഇതര മേഖകളിലേക്ക് വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനും കൂടുതൽ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം ആകർഷിച്ച് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും.

ടൂറിസം, സമുദ്ര ഗതാഗതം, ഉൽപാദനം എന്നീ മേഖലകളിലെ സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തവും വളർച്ചയും ഇരു രാജ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു. സൗദിയും ഒമാനും തമ്മിലെ ചരിത്രപരമായ ബന്ധത്തിന്റെ ആഴവും ഭാവിയിലേക്കുള്ള കൈകോർക്കലുമാണ് പുതിയ സന്ദർശനം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.

English Summary: Sultan of Oman receives warm welcome in Saudi