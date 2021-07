കംപ്യൂട്ടർ വിദഗ്ധർക്കും ഇനി ഗോൾഡൻ വീസ; എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

ദുബായ്∙ യുഎഇയിൽ കംപ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ് വിദഗ്ധർക്ക് 10 വർഷത്തെ ഗോൾഡൻ വീസ നൽകാനുള്ള നടപടി ഒട്ടേറെപ്പേർക്കു നേട്ടമാകും. യുഎഇയിലെ താമസക്കാർക്കു പുറമേ വിദേശത്തുള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

ഇവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഇതിന്റെ പരിധിയിൽ വരും. സോഫ്റ്റ് വെയർ, ഹാഡ് വെയർ, ഐടി, നിർമിതബുദ്ധി, േഡറ്റ സയൻസ് മേഖലകളിലുള്ള ഒരുലക്ഷം പേർക്കാണ് അവസരങ്ങൾ.

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

∙ പാസ്പോർട്ട്, കാലാവധിയുള്ള ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പകർപ്പുകൾ, അതത് മേഖലകളിലെ വൈദഗ്ധ്യം തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, ഫോട്ടോ എന്നിവ സഹിതം അപേക്ഷിക്കണം.

∙ അബുദാബി, ഷാർജ, അജ്മാൻ, ഉമ്മുൽഖുവൈൻ, റാസൽഖൈമ, ഫുജൈറ എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള അപേക്ഷകർ ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് സിറ്റിസൺഷിപ് വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.

∙ ദുബായിലുള്ളവർ താമസകുടിയേറ്റ വകുപ്പ് കാര്യാലയങ്ങൾ വഴി അപേക്ഷിക്കണം. അവിവാഹിത കുടുംബാംഗങ്ങളെയാണ് ആശ്രിത വീസയ്ക്ക് പരിഗണിക്കുക.

∙ നിലവിൽ തൊഴിൽ കരാർ ഉള്ളവർക്ക് അതു റദ്ദാക്കാതെ ഗോൾഡൻ വീസ നേടാം. വീസ അപേക്ഷകനുള്ള നിരക്കു തന്നെയാണ് കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കും നൽകേണ്ടത്.

∙ വൈദ്യ പരിശോധനാഫലവും അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം. 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് ഇതാവശ്യമില്ല.

English Summary: Coders from across the world can now apply for UAE golden visas.